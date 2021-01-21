В брянской прокуратуре рассказали об ответственности за участие в несанкционированных митингах

Несанкционированные публичные акции, которые создают помехи функционированию объектов жизнеобеспечения и передвижению граждан или транспорта, относятся к административным правонарушениям. Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области

В настоящее время в социальных сетях участились призывы к участию в несанкционированных митингах, в том числе среди детей и подростков. В брянской прокуратуре рассказали, чем это грозит с юридической точки зрения.

Право участвовать в мирных митингах, шествиях и демонстрациях прописано в 31-й статье Конституции РФ. Федеральный закон 54-ФЗ определяет порядок и правила проведения таких собраний. Публичные мероприятия могут проходить в любых пригодных для этого местах. При этом они не должны нести угрозы безопасности окружающим.

Несанкционированные публичные акции, которые создают помехи функционированию объектов жизнеобеспечения и передвижению граждан или транспорта, относятся к административным правонарушениям. За это может быть наложен штраф от 10 до 20 тысяч рублей или арест на 15 суток. Такой же штраф или обязательные работы до 40 часов грозят участникам шествий, которые не выполняют законные требования представителей власти.

Неоднократное нарушение установленного порядка проведения публичных мероприятий влечет разные виды наказаний. Это может быть штраф от 600 тысяч до одного миллиона рублей, обязательные работы до 480 часов. Также злостного нарушителя могут приговорить к исправительным работам от года до двух лет, принудительным работам до пяти лет или лишением свободы на такой же срок.

Прокуратура отдельно разъяснила последствия участия в несанкционированных митингах несовершеннолетних. Если подростку еще не исполнилось 16 лет, его поставят на учет в комиссии по делам несовершеннолетних. Тем, кто уже перешагнул шестнадцатилетний рубеж, грозит административная ответственность. Молодым людям придется заплатить штраф от 10 до 20 тысяч рублей, либо отработать 100 часов. Также возможен арест на 15 суток.

За участие в незаконных митингах несовершеннолетних ответят и их родители или опекуны. За ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию им грозит значительный штраф, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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