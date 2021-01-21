На брянские дороги вышли 23 снегоуборочные машины и 11 тракторов

Рабочие продолжают вывозить собранный с улиц Брянска снег. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске на дороги вышли 23 комбинированные дорожные машины, которые посыпают проезжую часть песко-соляной смесью. Также снег убирают 11 тракторов, обочины расчищают 8 грейдеров.

Рабочие продолжают вывозить собранный с улиц Брянска снег. За два дня – 19 и 20 января – с территории города убрали почти 4 тысячи 800 тонн снега. Для обработки от наледи израсходовали 200 кубометров реагента, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

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