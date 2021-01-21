В брянском Юдинове создадут современный туристический центр за 64 миллиона рублей

Музей палеолита в селе Юдиново существует несколько десятилетий. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Погарском районе Брянской области планируют отремонтировать знаменитый музей палеолита в селе Юдиново. Здесь хотят создать туристический центр. На реконструкцию направят около 64 миллионов рублей. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Брянской области.

Музей палеолита в селе Юдиново существует несколько десятилетий. Еще в 1934 году местный житель выкопал здесь кость крупного животного. При изучении оказалось, что это останки мамонта возрастом около 15 тысячи лет.

В 1985 году по инициативе и поддержке учителя сельской школы Леонида Гришина в селе открыли музей, который представляет собой раскоп двух жилищ кроманьонцев. В основании одного из них расположено до 30 черепов мамонтов.

В Юдиново регулярно приезжают историки, археологи, ученые-палеонтологи из России и разных стран мира. Интересен музей и простым жителям, которые также часто посещают уникальное село в Погарском районе.

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