Всего COVID-19 за минувшие сутки зафиксировали в 16 муниципалитетах Брянской области.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 21 января 2021 года. За минувшие сутки заболел 191 житель региона. Выздоровели 340 пациентов, от ковида умерли четыре человека, сообщили в оперативном штабе. В целом с начала пандемии в регионе у 27225 человек подтвердили ковид, вылечились 25726 жителей области, умерли 229 пациентов. За сутки выполнили 2262 теста на инфекцию. Всего тестирование провели свыше 399 тысяч раз.
Больше всего новых заболевших выявили в Брянске - 70 пациентов. В Брянском районе подтвердили 31 случай коронавируса. В Клинцах зарегистрировали 20 новых заболевших. В Унечском районе заболели 11 человек, в Навлинском – 10. Всего COVID-19 за минувшие сутки зафиксировали в 16 муниципалитетах Брянской области.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 21 января 2021 года:
— Брянск – 10648 (+70)
— Брянский район – 3493 (+31)
— Дятьковский район – 1098 (+3)
— Карачевский район – 898 (+6)
— Комаричский район – 724
— Стародубский район – 691 (+2)
— Клинцы – 675 (+20)
— Трубчевский район – 655
— Брасовский район – 614
— Жуковский район – 595 (+8)
— Выгоничский район – 611 (+6)
— Навлинский район – 552 (+10)
— Новозыбков – 527 (+1)
— Унечский район – 487 (+11)
— Климовский район – 452
— Сельцо – 418 (+1)
— Фокино – 399
— Мглинский район – 374
— Погарский район – 375
— Почепский район – 349
— Суземский район – 331
— Дубровский район – 344 (+9)
— Клинцовский район – 327 (+7)
— Злынковский район – 279
— Клетнянский район – 267 (+5)
— Гордеевский район – 252
— Суражский район – 210
— Красногорский район – 184 (+1)
— Севский район – 175
— Жирятинский район – 102
— Рогнединский район – 67
— Иногородние – 52.
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