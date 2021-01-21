Всего COVID-19 за минувшие сутки зафиксировали в 16 муниципалитетах Брянской области. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 21 января 2021 года. За минувшие сутки заболел 191 житель региона. Выздоровели 340 пациентов, от ковида умерли четыре человека, сообщили в оперативном штабе. В целом с начала пандемии в регионе у 27225 человек подтвердили ковид, вылечились 25726 жителей области, умерли 229 пациентов. За сутки выполнили 2262 теста на инфекцию. Всего тестирование провели свыше 399 тысяч раз.

Больше всего новых заболевших выявили в Брянске - 70 пациентов. В Брянском районе подтвердили 31 случай коронавируса. В Клинцах зарегистрировали 20 новых заболевших. В Унечском районе заболели 11 человек, в Навлинском – 10. Всего COVID-19 за минувшие сутки зафиксировали в 16 муниципалитетах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 21 января 2021 года:

— Брянск – 10648 (+70)

— Брянский район – 3493 (+31)

— Дятьковский район – 1098 (+3)

— Карачевский район – 898 (+6)

— Комаричский район – 724

— Стародубский район – 691 (+2)

— Клинцы – 675 (+20)

— Трубчевский район – 655

— Брасовский район – 614

— Жуковский район – 595 (+8)

— Выгоничский район – 611 (+6)

— Навлинский район – 552 (+10)

— Новозыбков – 527 (+1)

— Унечский район – 487 (+11)

— Климовский район – 452

— Сельцо – 418 (+1)

— Фокино – 399

— Мглинский район – 374

— Погарский район – 375

— Почепский район – 349

— Суземский район – 331

— Дубровский район – 344 (+9)

— Клинцовский район – 327 (+7)

— Злынковский район – 279

— Клетнянский район – 267 (+5)

— Гордеевский район – 252

— Суражский район – 210

— Красногорский район – 184 (+1)

— Севский район – 175

— Жирятинский район – 102

— Рогнединский район – 67

— Иногородние – 52.

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