В Брянске 20 января под колеса автомобилей попали два ребенка

Дети переходили дорогу без сопровождения взрослых. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Брянске в среду, 20 января, сразу двое детей попал под колеса автомобилей. Об этом сообщили в Госавтоинспекции города Брянска.

Первое дорожно-транспортное происшествие случилось около 17.20 на улице Делегатской в районе дом №77. Водитель «Фольксвагена» сбил перебегавшего дорогу в неположенном месте семилетнего пешехода.

На момент аварии ребенок был без сопровождения взрослых. Также на его одежде не было светоотражающих элементов. Ребенок получил закрытый перелом носа без смещения, ссадины лба и губы.

В этот же день, менее чем через час, в 18.10 на улице Бурова около дома №2 автомобиль «Тойота» сбил девятилетнего пешехода. В Госавтоинспекции сообщили, что водитель двигался на красный свет. А ребенок не убедился в безопасности перехода и выбежал на дорогу в первую секунду работы разрешающего сигнала светофора.

Несовершеннолетний также шел без сопровождения взрослых. Ребенка госпитализировали с ушибом левого бедра.

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