Бывший брянский майор полиции Терехов отсидит 13,5 лет за убийство подростка

Брасовский районный суд признал Дениса Терехова виновным и приговорил его к 13 с половиной годам колонии строгого режима. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Бывший брянский майор полиции Денис Терехов отсидит 13,5 лет за убийство подростка. Первый кассационный суд в Саратове накануне, 20 января, оставил без изменения вынесенный ранее приговор. Об этом сообщило издание «Брянские новости».

Напомним, 13 августа 2019 года в кафе в поселке Локоть нетрезвый заместитель начальника Брасовского отдела полиции избил 17-летнего Ивана Вахрушина, после чего парень впал в кому. Брянские хирурги провели серьезную многочасовую операцию. Но молодой человек не смог справиться с травмой. 31 августа он скончался, так и не придя в сознание.

Брасовский районный суд признал Дениса Терехова виновным и приговорил его к 13 с половиной годам колонии строгого режима. Также он должен выплатить родителям погибшего полтора миллиона рублей и по 50 тысяч рублей другим потерпевшим.

Осужденный подал апелляцию в Брянский областной суд. Однако областные судьи даже добавили Терехову наказания, лишив его специального звания «майор полиции». Бывший полицейский и его адвокаты обжаловали и это решение в первом кассационном суде общей юрисдикции. Но и саратовские судьи не отменили ранее вынесенный приговор.

Кстати, как раз в день очередного суда, 20 января, погибшему юноше должно было исполниться 19 лет. Родные и близкие скорбят о его преждевременной гибели и вспоминают об Иване Вахрушине с теплотой и любовью.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».