Коронавирус в Брянской области, последние новости на 21 января 2021 года

Сейчас Брянская область занимает 41 место в России по общему числу инфицированных. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянской области на час ночи 21 января 2021 года коронавирус подтвердили у 27034 человек, вылечились 25386 жителей области, умерли 225 пациентов. За минувшие сутки заболели 190 жителей региона. Выздоровели 320 пациентов, от ковида умерли еще пять человек. За сутки выполнили 2069 тестов на инфекцию. Всего тестирование провели свыше 397 тысяч раз.

Больше всего заболевших выявили в Брянске - 42 пациента. В Комаричском районе подтвердили 21 случай коронавируса. В Фокино зарегистрировали 15 новых ковидных пациентов. В Злынковском и Гордеевском районах заболели по 11 человек. Всего COVID-19 за минувшие сутки зафиксировали в 26 муниципалитетах Брянской области.

Сейчас Брянская область занимает 41 место в России по общему числу инфицированных с начала пандемии. Наши соседи – Орловская и Калужская области – находятся ниже. Заболевших там 24696 и 24126 соответственно. Это 48-я и 50-я позиции рейтинга.

Карта распространения коронавируса в Брянской области. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В медицинские организации Брянской области отгрузили 14082 дозы вакцины от коронавируса. На 18 января в регион поступило 18800 доз препарата «Спутник V». На 17 января, то есть до начала массовой вакцинации, привились 1211 брянцев.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал, как перенес вакцинацию от коронавируса. Он отметил, что прививка не вызвала осложнений. Для укола, напомним, он ездил в Москву. И получил его в одном из медицинских центров, которые участвовали в третьем этапе испытаний вакцины «Спутник V».

Брянская область может получить примерно 20-25 миллионов рублей на бесплатные лекарства для больных коронавирусом, которые лечатся дома. По предварительной информации Минздрава, из федерального бюджета планируют выделить очередной трансферт.

К середине января брянцы получили лекарств на 60 миллионов рублей. Из федерального бюджета было выделено 40,3 миллиона рублей, из регионального — 19,7 миллиона. В настоящее время продолжается отпуск лекарственных препаратов пациентам, получающим помощь амбулаторно. Все закупленные препараты будут и в дальнейшем поставляться в медицинские организации.

В Брянске из-за коронавируса умер адвокат Виктор Панкратов. Он скончался 18 января на 66-м году жизни. Об этом сообщили его коллеги из Адвокатской палаты Брянской области.

В Брянске прошли очередные рейды по выявлению нарушителей масочного режима. Комиссия посетила 72 предприятия торговли, общепита и бытовых услуг во всех районах города.

В результате удалось обнаружить двух безмасочников. Административный протокол выписали на продавца торгового центра «Тимошковых» по улице Ульянова, 58 в Бежице. Также наказание понесет покупатель магазина «Удачная покупка» по улице 2-я Мичурина, 42А в Володарском районе.

В Советском районе проверили 19, а в Фокинском – 14 объектов. Ни на одном из них нарушений не зафиксировали. Везде на входах были размещены объявления о необходимости соблюдения масочного режима и социальной дистанции. В залах нанесена разметка и присутствуют антисептики.

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