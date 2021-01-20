Брянским сиротам приобретут 30 благоустроенных квартир

В 2020 году новые квартиры получили 52 ребенка, которые остались без родителей. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске детям-сиротам в 2021 году планируют приобрести около 30 благоустроенных квартир с социальной отделкой. На эти цели из областного бюджета выделят почти 50 миллионов рублей.

В настоящее время готовят документацию для проведения торгов на приобретение жилья, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

В 2020 году новые квартиры получили 52 ребенка, которые остались без родителей. На это потратили 65 миллионов рублей. Жилье приобрели в доме №2 по улице Алексея Толстого в Бежице и в доме №74 по переулку Менжинского в Фокинском районе.

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