В Брянске в прошлом году в авариях погибли два человека из-за выезда на «встречку»

По статистике выезд на встречную полосу часто сопряжен с другими нарушениями правил дорожного движения. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Брянске с 21 по 23 января пройдет оперативно-профилактическая операция «Безопасный обгон». Госавтоинспекторы напомнят автолюбителям о необходимости строгого соблюдения правил обгона.

В областном центре в 2020 году из-за выезда на встречную полосу произошло 18 аварий, в которых погибли два человека и 31 оказался травмирован. Хуже всего дела обстоят в Советском районе. Именно здесь произошли оба смертельных случая и 16 человек получили травмы.

В центральном районе города в минувшем году из-за небезопасного обгона случилось восемь дорожно-транспортных происшествий. В 2020 году к административной ответственности за выезд на встречную полосу привлекли 436 водителей.

По статистике выезд на встречную полосу часто сопряжен с другими нарушениями правил дорожного движения: управлением в нетрезвом виде и превышением скорости, рассказали в Госавтоинспекции города Брянска.

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