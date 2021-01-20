В Брянской области ожидают снегопад и сильный ветер

Автолюбителей просят соблюдать правила дорожного движения и не превышать скоростной режим. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Брянской области с 21.00 20 января до 21.00 21 января ожидается облачно с прояснениями. Ночью прогнозируют небольшой и умеренный снег. Днем синоптики также обещают снег, местами сильный.

Будет дуть южный ветер: ночью от 7 до 12 метров в секунду, днем от 9 до 14 метров в секунду. Местами возможны порывы ветра до 17 метров в секунду. Прогнозируют резкий температурный перепад. Ночью ожидают от минус 19 до минус 14 градусов. Днем температура поднимется до минус шести – минус одного градуса по Цельсию.

При такой погоде возможно ухудшение дорожной ситуации. Автолюбителей просят соблюдать правила дорожного движения и не превышать скоростной режим. Пешеходам рекомендуют носить светоотражающие элементы и быть внимательней при пересечении проезжей части.

При возникновении ЧС и внештатных ситуациях на региональных трассах звоните по телефонам экстренных служб 101, 112 и в диспетчерскую службу по телефону 8(4832)66-65-67, сообщили в пресс-службе Управления автомобильных дорог Брянской области.

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