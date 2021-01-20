Всего COVID-19 за минувшие сутки зафиксировали в 26 муниципалитетах Брянской области. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 20 января 2021 года. За минувшие сутки заболели 190 жителей региона. Выздоровели 320 пациентов, от ковида умерли пять человек, сообщили в оперативном штабе. В целом с начала пандемии в регионе у 27034 человек подтвердили ковид, вылечились 25386 жителей области, умерли 225 пациентов. За сутки выполнили 2069 тестов на инфекцию. Всего тестирование провели свыше 397 тысяч раз.

Больше всего новых заболевших выявили в Брянске - 42 пациента. В Комаричском районе подтвердили еще 21 случай коронавируса. В Фокино зарегистрировали 15 новых заболевших. В Злынковском и Гордеевском районах заболели по 11 человек. Всего COVID-19 за минувшие сутки зафиксировали в 26 муниципалитетах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 20 января 2021 года:

— Брянск – 10578 (+42)

— Брянский район – 3462 (+6)

— Дятьковский район – 1095 (+5)

— Карачевский район – 892

— Комаричский район – 724 (+21)

— Стародубский район – 689 (+9)

— Клинцы – 655 (+2)

— Трубчевский район – 655 (+6)

— Брасовский район – 614 (+8)

— Жуковский район – 587 (+5)

— Выгоничский район – 605

— Навлинский район – 542 (+1)

— Новозыбков – 526 (+6)

— Унечский район – 476 (+5)

— Климовский район – 452 (+9)

— Сельцо – 417

— Фокино – 399 (+15)

— Мглинский район – 374 (+2)

— Погарский район – 375 (+2)

— Почепский район – 349 (+4)

— Суземский район – 331 (+3)

— Дубровский район – 335 (+7)

— Клинцовский район – 320

— Злынковский район – 279 (+11)

— Клетнянский район – 262 (+3)

— Гордеевский район – 252 (+11)

— Суражский район – 210 (+1)

— Красногорский район – 183 (+4)

— Севский район – 175

— Жирятинский район – 102 (+1)

— Рогнединский район – 67 (+1)

— Иногородние – 52.

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