В Брянске поймали напавшего на мужчину с ножом в "Речном" уголовника

Кадр из видео в соцсетях.

В Брянске поймали 29-летнего мужчину, совершившего ночное нападение с ножом. Инцидент произошел 28 января в первом часу ночи в микрорайоне «Речной» в Володарском районе.

Конфликт сняла на видео местная жительница. Ролик она разместила в соцсетях. Выяснилось, что 41-летнего мужчину с ножевым ранением госпитализировали. Полицейские установили причастность к преступлению ранее судимого брянца.

-На подозреваемого завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», — сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – Обстоятельства случившегося устанавливают.

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