В Брянске из аварийных домов переселят 208 человек

В Брянске в этом году планируют переселить из аварийных домов 208 человек из 100 жилых помещений общей площадью 3 тысячи квадратных метров. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске в этом году планируют переселить из аварийных домов 208 человек из 100 жилых помещений общей площадью 3 тысячи квадратных метров. В следующем году намечают расселить 34 жилых помещения общей площадью 814 квадратных метров.

В планах горадминистрации построить малоэтажные многоквартирные дома на земельных участках, ранее освобожденных от ветхих и аварийных домов. Заказчиком строительства выступит городская администрация. Это позволит снизить стоимость возводимого жилья.

- К такому решению пришли из-за отказа застройщиков в прошлом году практически на бесплатных земельных участках строить многоквартирные дома, при условии, что часть квартир застройщик продаст муниципалитету по минимальной стоимости для обеспечения жильем горожан, переселяемых из аварийного жилья, детей-сирот, иных категорий граждан, предусмотренных законом, - сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации.

В этом году хотят снести 15 аварийных домов. Но эта цифра уточняется, исходя из предстоящих объемов финансирования. За два предыдущих года в Брянске снесли 36 многоквартирных аварийных домов.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».