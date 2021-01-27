В Брянске началась досрочная подписка на "Комсомолку"

В Брянске стартовала досрочная подписка на газету «Комсомольская правда на II полугодие 2021 года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Дорогие читатели! В Брянске стартовала досрочная подписка на газету «Комсомольская правда на II полугодие 2021 года. Оформить ее можно» с 1 февраля по 31 марта. У читателей есть возможность подписаться на ежедневные выпуски и на еженедельник с телепрограммой по выгодной цене.

«Комсомолка» не только интересная, но и полезная газета! Из номера в номер вас ждут горячие репортажи, интересные новости, интервью, актуальная информация

Цены на досрочную подписку:

- Ежедневная газета -1438 рублей 62 копейки;

- Еженедельник с телепрограммой – 761 рубль 04 копейки;

- Ежедневная +еженедельник - 2050 рублей 50 копеек.

Подписаться можно во всех почтовых отделениях Брянска и области.

Подробности можете узнать по телефону(4832)309-035.

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