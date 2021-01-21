С 1 апреля из брянского аэропорта стартуют авиарейсы в Волгоград

В Москву будет летать авиакомпания S7. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

С 1 апреля из брянского аэропорта будут летать самолеты в Волгоград. Рейсы будет выполнять авиакомпания "Азимут", сообщают в пресс-службе правительства Брянской области. До Волгограда будут летать самолеты "Сухой Суперджет-100".

Рейсы будут выполнять два раза в неделю. Полеты рассчитаны до 15 августа.

Напомним, с 5 февраля из Брянска можно будет улететь в Москву пять раз в неделю. Уже открыли продажи на билеты. Полеты будут выполнять до конца этого года.

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