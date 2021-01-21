В Брянской области 22 января прогнозируют мокрый снег и гололед

В Брянской области в пятницу, 22 января, прогнозируют мокрый снег и гололед. Из-за сложных погодных условий начинающих водителей просят пересесть на общественный транспорт.

- Новички нередко попадают в ДТП именно при неблагоприятных погодных условиях, так как пока еще не обладают нужными навыками управления транспортным средством, - говорят в областной Госавтоинспекции. - На высокой скорости автомобиль может попасть в неуправляемый занос, выйти из которого без специальных навыков крайне сложно.

Температура воздуха ночью будет от минус шести до минус одного градуса, днем - от минус трех до плюс двух. Местами возможен туман. Ночью пройдет снег, днем - мокрый снег, морось и дождь. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 8-13 метров в секунду.

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