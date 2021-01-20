Брянского полицейского подозревают в мошенничестве на 1,4 миллиона рублей

Выплата составляла 2,5 миллиона рублей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Брянского полицейского подозревают в крупном мошенничестве на 1,4 миллиона рублей. Сейчас он занимает должность заместителя начальника казенного учреждения УМВД России по Брянской области.

В 2014 году он был участковым уполномоченным полиции в новозыбковском отделе. По версии следствия, он обманул жительницу Климовского района, которая имела право на "чернобыльскую" выплату. Участковый помог женщине оформить все документы. Но обманул с суммой выплаты.

Пособие составляло 2,5 миллиона рублей. Но женщина получила только 1,1 миллиона рублей.

- Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения, - говорят в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - Расследование уголовного дела продолжается.

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