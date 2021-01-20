Фото: Карачевская Госавтоинспекция.

В Карачевском районе молоковоз вылетел с дороги в кювет. Дорожно-транспортное происшествие случилось около восьми часов утра в среду, 20 января, на 5-м километре дороги Карачев-Пальцо-Одрина, сообщают в Карачевской Госавтоинспекции.

20-летний водитель грузовика ГАЗ-3307 ехал со стороны Карачева в сторону села Одрина. Автомобилист не справился с управлением. Машина слетела в кювет.

Пострадала пассажирка грузовика. С различными травмами ее отвели в больницу.

По факту аварии проводят проверку.

Фото: Карачевская Госавтоинспекция.

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