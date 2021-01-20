У брянского губернатора прививка от коронавируса не вызвала осложнений

Вакцинация от «Ковид-19» не вызвала осложнений у губернатора Брянской области Александра Богомаза. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Вакцинация от коронавирусной инфекции не вызвала осложнений у губернатора Брянской области Александра Богомаза. Об он сам заявил на заседании оперативного штаба 18 января.

С понедельника, 19 января, в Брянской области стартовала массовая вакцинация от «Ковид-19». О ней-то и зашла речь на заседании.

По словам губернатора, в работу следует включиться главам муниципалитетов. Также ее нужно грамотно провести на предприятиях. А списки желающих привиться своевременно направлять в лечебные учреждения.

- Эта работа должна быть плановой, а не хаотичной, - подчеркивает Александр Богомаз. - Если это не контролировать, то эффекта не будет. Например, руководство предприятия «Брянскпиво» просит привить полсотни человек.

Также глава Брянщины рассказал участникам заседания о том, как сам перенес вакцинацию. Для укола, напомним, он ездил в Москву. И получил его в одном из медицинских центров, которые участвовали в испытаниях вакцины «Спутник V» третьего этапа.

«Я еще 2 октября привился и - жив-здоров. У меня вся семья привита. Главный федеральный инспектор по Брянской области привился, председатель областной Думы, заместитель губернатора Николай Щеглов. Кто привился на сегодня в Брянской области - никто не умер, не заболел и чувствует себя хорошо. А вот кто не прививался - вопрос», - цитирует Александра Богомаза пресс-служба облправительства.

Кстати, 19 января от «Ковид-19» привилась исполняющий обязанности главного редактора «КП-Брянск» Марина Антонова. В течение дня она чувствовала себя хорошо, а к вечеру поднялась температура. Она же сохранилась и на утро следующего дня. Но была уже не такой высокой. По утверждению врачей, это нормальная реакция организма на препарат. И один из признаков формирования иммунитета.

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