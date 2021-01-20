В Брянскэнерго обновилась Доска почета

Фото: «Россети Центр Брянскэнерго».
По итогам работы в 2020 году портреты 20 лучших сотрудников филиала «Россети Центр Брянскэнерго» занесены на Доску почета энергопредприятия.
Традиционно Доска почета Брянскэнерго ежегодно обновляется в конце уходящего года. Честь украсить ее своими портретами в течение всего следующего года выпадает лучшим сотрудникам филиала – тем, кто внес наибольший вклад в развитие электросетевого комплекса региона, самым высокопрофессиональным, ответственным и преданных профессии.
В конце 2020 года принято решение о занесении на Доску почета Брянскэнерго следующих сотрудников:
· Александра Балахонова - электрослесаря по ремонту оборудования распределительных устройств Суземской бригады;
· Андрея Шандлера - начальника управления корпоративных и технологических автоматизированных систем управления;
· Артема Карпеченко - диспетчера оперативно-технологической группы Мглинского РЭС;
· Александра Свириденко - мастера Клинцовской бригады службы подстанций УВС;
· Сергея Блавицкого - водителя Западного участка механизации и транспорта;
· Александра Конашенко - электромонтера ОВБ Погарского РЭС;
· Сергея Романенкова - водителя Центрального участка механизации и транспорта;
· Владимира Корнеева - электромонтера ОВБ Дубровского РЭС;
· Сергея Никольского - инженера производственно-технической группы Унечского РЭС;
· Александра Потворова - электромонтера ОВБ Почепской бригады Клинцовского участка службы подстанций УВС;
· Евгения Котова - начальника Брянского РЭС;
· Анны Зуевой - специалиста отдела тарифообразования;
· Натальи Лапоновой - специалиста отдела маркетинга и взаимодействия с клиентами Навлинского РЭС;
· Евгения Шкунова - электромонтера по эксплуатации электросчетчиков Клетнянского РЭС;
· Вячеслава Полозова - заместителя начальника Мглинского РЭС;
· Александра Сидорченко - старшего мастера Клинцовского участка службы подстанций УВС;
· Александра Чернова - начальника диспетчерской службы ЦУС;
· Сергея Разумова - руководителя службы охраны труда;
· Василия Меркухина - начальника отдела технологических присоединений;
· Владимира Силкина - старшего диспетчера ЦУС.
Лучшим сотрудникам Брянскэнерго, фамилии которых занесены на Доску почета, вручены соответствующие свидетельства. Всего в 2020 году наградами различного уровня награждены 320 сотрудников Брянскэнерго: 12 человек - министерскими, 158 сотрудников - наградами МРСК Центра и Россети, 150 работников – грамотами и благодарностями администрации Брянской области и города Брянска, Брянской областной Думы, муниципальных образований. В числе награжденных сотрудников филиала двое - электромонтер оперативно-выездной бригады Татьяна Ивчик и начальник Мглинского РЭС Николай Казеко - удостоены юбилейных наград.