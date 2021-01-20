В Брянскэнерго обновилась Доска почета

Фото: «Россети Центр Брянскэнерго».

По итогам работы в 2020 году портреты 20 лучших сотрудников филиала «Россети Центр Брянскэнерго» занесены на Доску почета энергопредприятия.

Традиционно Доска почета Брянскэнерго ежегодно обновляется в конце уходящего года. Честь украсить ее своими портретами в течение всего следующего года выпадает лучшим сотрудникам филиала – тем, кто внес наибольший вклад в развитие электросетевого комплекса региона, самым высокопрофессиональным, ответственным и преданных профессии.

В конце 2020 года принято решение о занесении на Доску почета Брянскэнерго следующих сотрудников:

· Александра Балахонова - электрослесаря по ремонту оборудования распределительных устройств Суземской бригады;

· Андрея Шандлера - начальника управления корпоративных и технологических автоматизированных систем управления;

· Артема Карпеченко - диспетчера оперативно-технологической группы Мглинского РЭС;

· Александра Свириденко - мастера Клинцовской бригады службы подстанций УВС;

· Сергея Блавицкого - водителя Западного участка механизации и транспорта;

· Александра Конашенко - электромонтера ОВБ Погарского РЭС;

· Сергея Романенкова - водителя Центрального участка механизации и транспорта;

· Владимира Корнеева - электромонтера ОВБ Дубровского РЭС;

· Сергея Никольского - инженера производственно-технической группы Унечского РЭС;

· Александра Потворова - электромонтера ОВБ Почепской бригады Клинцовского участка службы подстанций УВС;

· Евгения Котова - начальника Брянского РЭС;

· Анны Зуевой - специалиста отдела тарифообразования;

· Натальи Лапоновой - специалиста отдела маркетинга и взаимодействия с клиентами Навлинского РЭС;

· Евгения Шкунова - электромонтера по эксплуатации электросчетчиков Клетнянского РЭС;

· Вячеслава Полозова - заместителя начальника Мглинского РЭС;

· Александра Сидорченко - старшего мастера Клинцовского участка службы подстанций УВС;

· Александра Чернова - начальника диспетчерской службы ЦУС;

· Сергея Разумова - руководителя службы охраны труда;

· Василия Меркухина - начальника отдела технологических присоединений;

· Владимира Силкина - старшего диспетчера ЦУС.

Лучшим сотрудникам Брянскэнерго, фамилии которых занесены на Доску почета, вручены соответствующие свидетельства. Всего в 2020 году наградами различного уровня награждены 320 сотрудников Брянскэнерго: 12 человек - министерскими, 158 сотрудников - наградами МРСК Центра и Россети, 150 работников – грамотами и благодарностями администрации Брянской области и города Брянска, Брянской областной Думы, муниципальных образований. В числе награжденных сотрудников филиала двое - электромонтер оперативно-выездной бригады Татьяна Ивчик и начальник Мглинского РЭС Николай Казеко - удостоены юбилейных наград.