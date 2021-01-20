В Брянске из-за коронавируса умер адвокат Виктор Панкратов. Он скончался 18 января на 66-м году жизни, пишут в Адвокатской палате Брянской области.Адвокатскую деятельность Виктор Афонасьевич начал в апреле 1998 года. Отмечен медалью \\"За заслуги в защите прав и свобод граждан 1-й степени\\". Виктор Панкратов был доцентом кафедры юридического факультета БГУ имени Петровского.- Уход из жизни Виктора Афонасьевича для нас является невосполнимой утратой, - пишут коллеги в некрологе. - Глубоко скорбим. Сохраним в нашей памяти светлый образ нашего товарища. Выражаем соболезнования родным и близким Виктора Афонасьевича.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».