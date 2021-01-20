В Брянской области на час ночи 20 января 2021 года у 26844 человек подтвердили ковид, вылечились 25066 жителей области, умерли 220 пациентов.За минувшие сутки заболели 187 жителей региона. Выздоровели 359 пациентов, новых смертей не произошло. За прошедший день выполнили 596 тестов на инфекцию. Всего тестирование провели свыше 395 тысяч раз.Больше всего новых заболевших выявили в Брянске - 43 пациента. В Брянском районе подтвердили 36 случаев коронавируса. В Выгоничском районе зарегистрировали 25 новых заболевших. В Карачевском районе и в Клинцах заболели по 16 человек. В Комаричском районе инфекцию подхватили 14 жителей, в Брасовском районе – 12.Всего COVID-19 за минувшие сутки зафиксировали в 16 муниципалитетах Брянской области. В регионе за вторую неделю нового года наблюдается незначительное снижение заболеваемости коронавирусом на 0,1 процента по сравнению с предыдущей неделей.В Брянской области в 39 поликлиниках сформированы мобильные бригады для работы с коронавирусными больными. В среднем на одну бригаду приходится 30 пациентов с ковидом. Медики осматривают больных, назначают им исследования и лечение.В первичном звене с COVID-19 борются 235 врачей и 440 средних медицинских работников. Для экстренной помощи используют 130 бригад, которые состоят из 30 врачей и 701 фельдшера и медсестер. Все бригады в полной мере оснащены средствами индивидуальной защиты и прошли необходимое обучение. В регионе запас средств индивидуальной защиты сформирован на два с половиной месяцаБрянская область по итогам первого дня вакцинации от коронавируса вошла в десятку регионов-лидеров по числу записей на прививки через Единый портал государственных услуг. Брянщина заняла шестое место среди регионов Российской Федерации.В регионе вакцины от коронавируса планируют хранить на складе бактерийных препаратов областной инфекционной больницы. Здесь имеется три холодильника общим объемом 600 литров, в которых возможно поддерживать необходимый температурный режим. Доставляют препарат в медучреждения три автомобиля ГУП «Брянскфармация», оборудованные морозильниками.На Брянщине прорабатывают вопрос передачи вакцины в негосударственные лечебные учреждения. Это станет возможным, когда частные медцентры проведут необходимые мероприятия по соблюдению «холодовой цепи».В Брянске при очередной проверке масочного режима 18 января поймали пятерых нарушителей. На них составили административные протоколы. Рейды прошли на 65 предприятиях торговли, бытового обслуживания и общепита. Безмасочников нашли во всех районах города.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».