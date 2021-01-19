В Брянской области прорабатывают вопрос передачи вакцины от коронавируса в негосударственные лечебные учреждения для иммунизации жителей. Это станет возможным, когда частные медцентры проведут необходимые мероприятия по соблюдению «холодовой цепи». Сейчас решается вопрос о заключении соглашений, сообщили на заседании оперативного штаба 18 января.В регионе вакцины от коронавируса планируют хранить на складе бактерийных препаратов областной инфекционной больницы. Здесь имеется три холодильника общим объемом 600 литров, в которых возможно поддерживать необходимый температурный режим. Доставляют препарат в медучреждения три автомобиля ГУП «Брянскфармация», оборудованные морозильниками.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».