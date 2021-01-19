В Брянской области в среду, 20 января, ожидается аномально холодная погода. Среднесуточная температура опустится до минус 16 – 19 градусов по Цельсию. Это на 7 – 10 градусов ниже климатической нормы.Подобная погода может спровоцировать техногенные пожары, нарушения в работе тепловых и энергетических систем. Также возрастает вероятность переохлаждений и обморожений, сообщили в ГУ МЧС России по Брянской области.Граждан просят соблюдать бдительность и не находиться на открытом воздухе длительное время. Также рекомендуют не выходить на мороз в нетрезвом виде. Кроме этого, нужно с осторожностью использовать печи, нагревающие приборы и соблюдать правила пожарной безопасности.При необходимости обращайтесь за помощью по телефону 01, с мобильного – 101. Единый номер вызова экстренных оперативных служб – 112. Телефон доверия Главного управления МЧС России по Брянской области – 8(4832) 443-000.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».