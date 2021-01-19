В Брянске коммунальщики в лютый мороз оставили без тепла дома в Бежицком районе. Как рассказал корреспонденту «КП-Брянск» житель дома №16 по улице Комсомольской, утром 19 января в его квартире отключили отопление.Попытки дозвониться до диспетчерской службы несколько часов не давали результата. Только во второй половине дня удалось связаться с коммунальщиками.Оказалось, что в обслуживающей дом котельной сегодня, 19 января, отключали электричество. Так как электроэнергию дали совсем недавно, рабочие только приступили к розжигу котлов. Замерзающие бежичане надеются, что хотя бы к вечеру в их домах потеплеет.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».