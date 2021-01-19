В Брянске к 11 часам утра 19 января в Крещенских купаниях приняли участие 703 человека. Это почти в три раза меньше, чем в другие годы. Это связывают с тем, что люди опасаются заболеть коронавирусом, а также с сильными холодами.Наибольшей популярностью пользуется купель на пляже у железнодорожного вокзала Брянск-1. Сюда за ночь и утро пришли 397 человек. Прорубь на Десне в Бежицком районе выбрали 235 горожан. В озеро в поселке Белые Берега окунулся 71 человек.За купающимися следят спасатели и сотрудники полиции. Все официальные места купания благоустроены и оборудованы палатками для переодевания. На раннее утро 19 января происшествий на купелях не было, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.Напомним, медики считают, что от Крещенских купаний должны отказаться люди, которые переболели коронавирусом или другими острыми респираторными заболеваниями в течение последних трех месяцев. Особенно следует воздержаться от окунания в купель тем, кто не делал КТ, так как реакция организма может быть непредсказуемой.Тем же, кто перенес COVID-19 еще в первую волну и имеет контрольный снимок, показывающий отсутствие поражения легких, можно принять участие в Крещенских купаниях. При этом стоит помнить, что в местах массового скопления людей есть риск повторного заражения ковидом.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».