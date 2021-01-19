В Брянске прояснили судьбу маршрутных такси. В ряде СМИ прошла информация, что в городе в текущем году планируют отменить 15 востребованных маршрутов. Однако большинство из них пока что останутся на городских улицах. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе Брянской городской администрации.Напомним, в областном центре приступили к оптимизации сети общественного пассажирского транспорта. В 2021 году отменят пять городских маршрутных такси, которые ездят по нерегулируемым тарифам. В июле с улиц исчезнут маршрутки №10, №28, №38, №47, а в октябре уберут маршрут №88. По всем этим направлениям ходит дублирующий общественный транспорт.Вместе с этим в городе планируют упорядочить движение существующих маршрутных такси №34, №36, №42, №44, №45, №49, №55, №69 и №76. Они продолжат свою работу, но по новым правилам. Сейчас по этим направлениям ездят машины разных перевозчиков. Городские власти хотят сделать так, чтобы один маршрут обслуживал один индивидуальный предприниматель.Это делают для того, чтобы обеспечить контроль над движением машин строго по расписанию. Всех перевозчиков обяжут установить в микроавтобусах оборудование, необходимое для передачи данных в региональную навигационную информационную систему «Умный транспорт». Таким образом, пассажиры смогут следить за передвижением маршруток через мобильное устройство.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».