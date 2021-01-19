В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 19 января 2021 года. За минувшие сутки заболели 187 жителей региона. Выздоровели 359 пациентов, новых смертей не произошло, сообщили в оперативном штабе. В целом с начала пандемии в регионе у 26844 человек подтвердили ковид, вылечились 25066 жителей области, умерли 220 пациентов. За сутки выполнили 596 тестов на инфекцию. Всего тестирование провели свыше 395 тысяч раз.Больше всего новых заболевших выявили в Брянске - 43 пациента. В Брянском районе подтвердили 36 случаев коронавируса. В Выгоничском районе зарегистрировали 25 новых заболевших. В Карачевском районе и в Клинцах заболели по 16 человек. В Комаричском районе инфекцию подхватили 14 жителей, в Брасовском районе – 12. Всего COVID-19 за минувшие сутки зафиксировали в 16 муниципалитетах Брянской области.Карта распространения коронавируса в Брянской области на 19 января 2021 года:— Брянск – 10536 (+43)— Брянский район – 3456 (+36)— Дятьковский район – 1090— Карачевский район – 892 (+16)— Комаричский район – 703 (+14)— Стародубский район – 680 (+1)— Клинцы – 653 (+16)— Трубчевский район – 649 (+1)— Брасовский район – 606 (+12)— Жуковский район – 582 (+3)— Выгоничский район – 605 (+25)— Навлинский район – 541 (+5)— Новозыбков – 520 (+4)— Унечский район – 471— Климовский район – 443— Сельцо – 417— Фокино – 384— Мглинский район – 372— Погарский район – 373 (+1)— Почепский район – 345— Суземский район – 328— Дубровский район – 328— Клинцовский район – 320 (+7)— Злынковский район – 268 (+2)— Клетнянский район – 259— Гордеевский район – 241— Суражский район – 209— Красногорский район – 179 (+1)— Севский район – 175— Жирятинский район – 101— Рогнединский район – 66— Иногородние – 52.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».