В Брянске верующие отмечают Крещение Господне. Одним из неотъемлемых атрибутов праздника является погружение в купель. Крещенские купания в Брянске были под вопросом из-за коронавируса. И только 18 января решением оперативного штаба их разрешили организовать. В девяти районах Брянской области Крещенские купания запретили вовсе. Не оборудовали купели в Новозыбковском, Севском, Комаричском, Красногорском, Клетнянском, Гордеевском, Клинцовском, Унечском и Дятьковском районах.В Брянске разрешили Крещенские купания. Однако специалисты предупреждают, что они противопоказаны коронавирусным больным и переболевшим опасной инфекцией.Корреспондент «КП-Брянск» 19 января побывал у главной проруби в городе - на Десне на пляже у железнодорожного вокзала Брянск I. И узнал, не испугал ли горожан трескучий мороз и коронавиурс.Место для купания оборудовали заранее. Купель вырубили днем 18 января. На берегу установили теплые палатки для переодевания. Чтобы избежать скопления, городские спасатели контролировали число переодевающихся. Окунувшиеся в ледяную воду могли согреться горячим чаем. Его подавали на полевых кухнях в одноразовой посуде. Также можно было посидеть и у костра. У самой проруби дежурили спасатели. На берегу – медики, полицейские и сотрудники МЧС.- Происшествий во время купаний не зафиксировали, - рассказал спасатель.С полуночи и до полудня 19 января, в купель в Володарском районе окунулись около 400 верующих. Люди приходили на пляж в хорошем настроении. После погружения в купель, одухотворенные и бодрые, охотно делились впечатлениями. Но прежде спешили в палатки - раздевалки, чтобы одеться и горячим чаем согреться. Ведь на улице минус 19!- Словно заново родился! – говорит Алексей Пахомов. – С 2013 года начал я на Крещение окунаться в прорубь. И каждый год, словно первый раз – такой же восторг и бодрость духа.- Ощущения прекрасные! – говорит Владимир Рылин. – Более трех десятков лет на Крещение купаюсь в проруби. Побывал во святых местах на Брянщине: в Дубровском районе в селе Голубея, в Выгоничском районе в селе Лопушь, в Севском районе…Сейчас даже точно все и не назову. Скажу одно, что Крещение для нашей семьи – особый праздник для души. Особенно я жду его, чтобы погрузиться в купель.Горожане приходили целыми семьями и даже маленьких детей подводили к проруби. Сергей и Ольга Потапенко пришли с трехлетним Димой. Правда, в прорубь осмелился окунуться только глава семьи. А Ольга с сыном снимали его на телефон.- Погружаюсь в прорубь, испытываю трепет, - говорит Сергей Потапенко. - Зато потом такая легкость и бодрость, просто словами не передать. Это нужно испытать и почувствовать.К полудню горожане стали активнее приходить на пляж, чтобы окунуться в купель. Каждый из них хотел ощутить Божью благодать в этот великий церковный праздник.В Брянске обряд омовения совершали еще в двух Крещенских купелях - на реке Десне у ГРК «Бристоль» в Бежицком районе и на озере ГРЭС в поселке Белые Берега в Фокинском районе. Как сообщает пресс-служба Брянской городской администрации, в первой купели в Крещенскую ночь окунулись 235 горожан, а во второй - 71 человек. Всего в Крещенскую ночь пришли искупаться в прорубях 703 человека. Купания продлятся до полуночи 19 января.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».