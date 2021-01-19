Жители Брянска 18 января наблюдали световые столбы. Это атмосферное явление можно увидеть в сильный мороз. Столбы образуются от любых источников света: от Солнца на закате или рассвете, от Луны, от ярких звезд или искусственных источников городского освещения.Эффект получается после отражения света в взвешенных в воздухе кристаллов льда.Брянцы делятся фотографиями световых столбов в социальных сетях. Они наблюдали эффект на закате и на рассвете. Многие увидели это явление впервые.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».