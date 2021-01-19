В Брянской области на час ночи 19 января 2021 года у 26657 человек подтвердили ковид, вылечились 24707 жителей области, умерли 220 пациентов. За минувшие сутки заболели 192 жителя региона. Выздоровели 335 пациентов, новых смертей не произошло. За прошедший день выполнили 625 тестов на инфекцию. Всего тестирование провели почти 395 тысяч раз.На этот раз больше всего новых заболевших выявили в Брянске - 93 пациента. В Брянском районе подтвердили 20 случаев коронавируса. В Карачевском районе зарегистрировали 13 новых заболевших, в Навлинском районе – 12, в Трубчевском - 11. Всего опасную инфекцию за минувшие сутки зафиксировали в 21 муниципалитете Брянской области.В Брянской области стартовала массовая вакцинация от коронавируса. В регион уже поступило 16 900 доз препарата «Спутник V». Жители отдаленных населенных пунктов также смогут вакцинироваться. На прививки их доставят спецтранспортом.Проблем с доступностью вакцин в регионе нет. Перевозят препарат «Спутник V» в машинах с медицинскими рефрижераторами. В них соблюден специальный температурный режим - минус 16 градусов.Депутат Государственной Думы от Брянской области Николай Валуев сдал плазму крови с антителами от COVID-19. До этого народный избранник уже переболел коронавирусом. Процедура переливания позволяет помочь тем, кто переносит COVID-19 особенно тяжело. Переливание плазмы крови с антителами к коронавирусной инфекции – потенциально эффективный метод лечения заболевания.В Брянске 100 сотрудников завода «Кремний» 18 января сделали прививку от коронавируса. На предприятие пока что поступило 200 доз препарата «Спутник V». Медикаменты хранятся в заводской поликлинике в специально приобретенной для этого морозильной камере. Следующий этап вакцинации заводчан намечен на ближайшую среду. Всего же на «Кремнии» работают около 1800 человек. Многие из них изъявили желание сделать прививку от ковида.В Брянской области не будут снимать коронавирусные ограничения даже для тех, кто пройдет два этапа вакцинации. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.В Брянске 16 и 17 января прошли рейды по выявлению нарушителей масочного режима. Комиссия обследовала 96 магазинов, кафе, предприятий бытового обслуживания. На нарушителей выписали восемь административных протоколов за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения. Безмасочников нашли во всех районах города.В брянском этапе «Лыжни России-2021» из-за коронавируса не будут участвовать пенсионеры и дети. Такое решение принял региональный Роспотребнадзор. Всероссийский забег пройдет 13 февраля на Кургане Бессмертия.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».