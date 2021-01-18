В Брянской области стартовала массовая вакцинация от коронавируса. В регион уже поступило 16 900 доз препарата «Спутник V». Российская разработка Гам-Ковид-Вак не содержит форму вируса, способную вызвать инфицирование. Поэтому заболеть ковидом после прививки невозможно.Вакцинацию в первую очередь рекомендуют людям из группы риска: старше 60 лет, сотрудникам социальной сферы и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Вакцинация является добровольной и бесплатной. В платных медицинских центрах прививку не делают.В Брянской области работают 49 прививочных кабинетов в 31 медучреждении. Места, где можно сделать прививку от COVID-19, размещены на этой карте.Противопоказания:– гиперчувствительность к любому компоненту вакцины,– тяжелая аллергия,– острые инфекционные и неинфекционные заболевания,– обострение хронических болезней (делать инъекцию можно через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии),– беременность и период грудного вскармливания,– возраст моложе 18 лет.Как записаться на прививку?Чтобы получить вакцину, необходимо зайти на портал Госуслуг и отыскать раздел «Запись на прием к врачу». Затем найти свою поликлинику и должность «врач-терапевт (вакцинация)» или «Вакцинация от COVID-19». После этого надо выбрать «Кабинет вакцинации от COVID-19», удобное время и записаться на прием. Портал Госуслуг предложит несколько вариантов даты и времени посещения лечебного заведения.ВАЖНО! Не забудьте на вакцинацию захватить паспорт, полис ОМС и СНИЛС.Через 21 день требуется ввести второй компонент препарата. Поэтому не забудьте повторно прийти на прием к врачу через три недели после первой прививки.После укола в течение трех дней не стоит мочить место инъекции, посещать баню, сауну, принимать спиртные напитки. Также специалисты рекомендуют три дня избегать чрезмерных физических нагрузок.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».