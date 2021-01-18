В девяти районах Брянской области запретили Крещенские купания. По решению глав местных администраций не оборудовали купели в Новозыбковском, Севском, Комаричском, Красногорском, Клетнянском, Гордеевском, Клинцовском, Унечском и Дятьковском районах.В целом в регионе 18 и 19 января православные смогут окунуться в 42 местах для купания. Восемь из них расположены на открытых водоемах. Это значительно меньше, чем в прошлом году. В 2020 году искупаться можно было в 70 местах, в том числе на 18 открытых водоемах.За безопасностью купания будут следить 387 человек, задействуют 133 единицы техники. На каждой официальной купели будут дежурить сотрудники МЧС.Особым требованием Крещенских купаний 2021 года станет соблюдение социальной дистанции, особенно в раздевалках. Массовое скопление людей свыше 50 человек запретили. На популярных местах для купания введут пропускной режим, рассказали в пресс-службе правительства Брянской области.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».