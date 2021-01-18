Пятилетняя девочка получила травму, катаясь с горки в брянском городе Новозыбков. Ее доставляли в приемный покой местной ЦРБ. О происшествии сообщило издание «Брянск. Новости» в понедельник, 18 января.О происшествии в дежурную часть доложила медсестра Новозыбковской ЦРБ.По словам медика, случай произошел еще 15 января. У пострадавшей диагностировали рваную рану левой ягодицы.Известно, что девочка проживает на юго-восточной окраине Новозыбкова – в районе РОС. Это микрорайон, застроенный в основном домами малой этажности. А вот, где именно произошло падение с горки, информации нет.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».