Брянцы Ярослав Бочаров и Вольдемар Жилинский, которые пытались признать незаконным режим самоизоляции в регионе, окончательно проиграли дело. Кассационный суд в Саратове подтвердил апрельское решение Брянского облсуда. Об этом стало известно в понедельник, 18 января.Так называемый коронавирусный иск юристы подавали к правительству Брянской области весной прошлого года. В частности, заявители добивались отмены поправок, внесенных в постановление №106-п «О введении режима повышенной готовности на территории Брянской области» от 30 марта.Решение по иску Брянский областной суд принял 14 апреля. В удовлетворении требований истцам отказали. И обосновали: если ограничение в свободе нацелено на защиту здоровья, то оно законно.С таким исходом брянцы не согласились. И подали жалобу в Первый кассационный суд общей юрисдикции. Но и здесь не смогли доказать свою правоту, сообщают «Брянские новости».Обосновывая отказ, саратовский суд отметил: в январе 2020-го гендиректор Всемирной организации здравоохранения определил вспышку коронавируса как чрезвычайную ситуацию, имевшую международное значение. А 11 марта ЧС признали пандемией. Потому введенные на этом фоне ограничения законны.Отметим, выше указанного суда только Верховный суд России. Пойдут ли туда брянские юристы - пока неизвестно.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».