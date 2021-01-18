Как минимум, восьмерых человек покусали собаки в брянском городе Карачев за два дня. Об этом сообщили в соцсетях местные жители в воскресенье, 17 января.Предположительно, в числе пострадавших есть ребенок. Это мальчик 11 лет. Он хотел покормить пса, но животное повело себя агрессивно.В целом местные жители жалуются на большое количество бездомных собак в городе. Причем большинство из них - с бирками на ушах.Инцидент активно обсуждают пользователи в комментариях. Процитируем:\\"Покусанных гораздо больше! Есть те, кто не обращался сюда или к врачам. Собак очень много, просто перелимит\\" (Андрей Хохлов).\\"Была интересная ситуация. Выхожу из магазина, на дороге насыпан корм для собак (просто без ума насыпали, где люди ходят). И как собаки не укусят?\\" (Елена Ярцева).Кстати, по информации тех же соцсетей на днях в Карачеве свора из шести собак напала на женщину с детьми. Мать вела малышей в детский сад, в том числе катила коляску с самым младшим. К счастью, обошлось без травм.Но пострадавшие очень испугались. Аналогичная проблема существует и в Брянске. Так, одну горожанку бездомные собаки загрызли в конце 2019-го, и ещё двух в мае-июне прошлого года. Правоохранители по данным фактам завели уголовное дело. Его фигурант - чиновник из Брянской городской администрации. Недавно дело ушло в суд для рассмотрения.