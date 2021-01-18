В Брянске расторгли контракт с главным тренером футбольной команды \\"Динамо\\" Александром Горбачевым. Об этом 18 января сообщили в официальной группе футбольного клуба в соцсетях.Отстранить Александра Горбачева на один год от футбольной деятельности решили на заседании контрольно-дисциплинарной комиссии Российского футбольного союза. Причиной стало то, что в августе в матче с омском \\"Иртышом\\" у троих брянских игроков был подтвержден коронавирус. Причем, один из них забил решающий гол.- Александр Николаевич занимал пост наставника почти три года, - говорят в ФК \\"Динамо-Брянск\\". - За это время ему удалось создать боеспособную команду, которая осуществила мечту брянских болельщиков - вышла в ФНЛ. При нем в официально сыгранных матчах ФК «Динамо-Брянск» одержал 40 побед, 12 раз сыграл вничью и 30 раз уступил.Напомним, 15 января брянский футбольный клуб оштрафовали на 1,6 миллиона рублей. У команды сняли шесть очков. Бывшего начальника команды Валерия Корнеева отстранили от футбольной деятельности навсегда, главного тренера Александра Горбачева - на один год. Сейчас исполняет обязанности главного тренера \\"Динамо-Брянск\\" Евгений Перевертайло.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».