В Брянске разрешили организовать Крещенские купания. Об этом сообщили на заседании оперативного штаба 18 января. Они пройдут в трех прорубях: на Десне на пляже у железнодорожного вокзала, на Десне у гостиницы \\"Бристоль\\" и на озере в Белых Берегах.В местах для купаний оборудуют сходы в воду, осветят прожекторами берег и иордани, под водой натянут сетки. На берегу для купающихся установят теплые палатки, приготовят горячий чай и костры для согревания. На пляжах будут дежурить спасатели, полицейские и медики.Организованные купания пройдут с десяти часов вечера 18 января до полуночи 19 января, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.Напомним, в брянских Клинцах Крещенские купания вовсе отменили, а в Новозыбкове - ограничили.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».