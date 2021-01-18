Новые очистные сооружения на предприятии \\"Сыр стародубский\\" не обеспечили электроэнергией. Это основная проблема, которая мешает ввести сооружения в эксплуатацию.- Отключение электроэнергии даже на два-три часа грозит гибелью бактерий, которые применяются для переработки стоков, - говорят в пресс-службе правительства Брянской области. - Энергетики даже не получили заявку от предприятия на техническое присоединение. Новых очистных как объекта энергоснабжения не существует.На территории завода работает лишь один трансформатор. Он обеспечивает электроэнергией и старые очистные, и новые, и автобазу. Если он выйдет из строя, на предприятии нет дизель-генератора для обеспечения бесперебойной работы.- С нулевых годов убивали реку! - сказал Александр Богомаз. - Разработайте дорожную карту, распишите, какие работы и когда вы будете проводить, чтобы обеспечить очистные электроэнергией. В понедельник, к восьми утра, дорожная карта должна лежать у меня на столе.Напомним, в Стародубе в пятницу, 15 января, губернатор провел выездное совещание. Глава региона пригрозил закрыть завод, если река Вабля к 1 апреля не станет чистой. Предположительно, производственные стоки сбрасывает в водный объект без очистки предприятие по производству сыра.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».