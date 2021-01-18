В брянском городе Клинцы произошла коммунальная авария. В 20-градусный мороз залило водой центр. Фото с места ЧП опубликовали на портале «Клинцы. Инфо» в понедельник, 18 января.Инцидент произошел в районе Кафедрального собора. Вода течет из люка. А со склона - к кольцевому движению и на улицу Октябрьскую. Из-за этого движение автотранспорта на участке сильно затруднено. Из-за пара не видно пешеходов, а на трассе образуется лед.Кстати, по данным издания, на 08.00 в городе было 23 градуса мороза.На происшествие уже обратили внимание сотрудники местной ГИБДД. Те попросили автомобилистов быть внимательными и по возможности искать альтернативные пути объезда.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».