В Брянске в этом году отменят 15 коммерческих маршрутов. Соответствующее постановление подписали в Брянской городской администрации 15 января. Первые коммерческие перевозчики уйдут с городских улиц с 16 июля. Это маршрутки №10, №28, №34, №38, №42, №44, №45, №47, №49, №69, №99.С 4 октября не будут организовывать конкурс на маршрут №36, с 12 октября - на маршрут №55, с 14 октября - на маршрут №76, с 20 октября - на маршрут №88.По факту в Брянске полностью исчезнут пять коммерческих маршрутов: №10, №28, №38, №47 и №88. Это те маршрутки, которые почти полностью дублируют муниципальные маршруты. На остальные устроят новый конкурс.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».