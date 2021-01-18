В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 18 января 2021 года. За минувшие сутки заболел 192 жителя региона. Выздоровели 335 пациентов, новых смертей не произошло, сообщили в оперативном штабе. В целом с начала пандемии в регионе у 26657 человек подтвердили ковид, вылечились 24707 жителей области, умерли 220 пациентов. За сутки выполнили 625 тестов на инфекцию. Всего тестирование провели почти 395 тысяч раз.На этот раз больше всего новых заболевших выявили в Брянске - 93 пациентов. В Брянском районе подтвердили 20 случаев коронавируса. В Карачевском районе зарегистрировали 13 новых заболевших, в Навлинском районе – 12, в Трубчевском - 11. Всего опасную инфекцию за минувшие сутки зафиксировали в 21 муниципалитете Брянской области.Карта распространения коронавируса в Брянской области на 18 января 2021 года:— Брянск – 10493 (+93)— Брянский район – 3420 (+20)— Дятьковский район – 1090 (+1)— Карачевский район – 876 (+13)— Комаричский район – 689 (+1)— Стародубский район – 679 (+6)— Клинцы – 637— Трубчевский район – 648 (+11)— Брасовский район – 594 (+10)— Жуковский район – 579 (+1)— Выгоничский район – 580 (+6)— Навлинский район – 536 (+12)— Новозыбков – 516 (+2)— Унечский район – 471 (+1)— Климовский район – 443 (+1)— Сельцо – 417 (+7)— Фокино – 384— Мглинский район – 372— Погарский район – 372 (+1)— Почепский район – 345 (+1)— Суземский район – 328— Дубровский район – 328 (+2)— Клинцовский район – 313— Злынковский район – 266— Клетнянский район – 259— Гордеевский район – 241— Суражский район – 209 (+1)— Красногорский район – 178— Севский район – 175— Жирятинский район – 101 (+1)— Рогнединский район – 66 (+1)— Иногородние – 52.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».