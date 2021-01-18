В Брянской области на час ночи 18 января 2021 года у 26465 человек подтвердили коронавирус, вылечились 24372 жителя области, умерли 220 пациентов.За минувшие сутки заболел 201 житель региона. Выздоровели 387 пациентов, новых смертей не произошло. За прошедший день выполнили 1708 тестов на инфекцию. Всего тестирование провели свыше 394 тысяч раз.На этот раз больше всего новых заболевших выявили в Брянском районе - 48 пациентов. Немного отстал по суточному приросту город Брянск, здесь подтвердили 47 случаев коронавируса.В Гордеевском районе зарегистрировали 12 новых заболевших, в Мглинском районе – 11. Всего опасную инфекцию за минувшие сутки, как и днем ранее, зафиксировали в 25 городах и районах Брянской области.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».