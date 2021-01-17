В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 17 января 2021 года. За минувшие сутки заболел 201 житель региона. Выздоровели 387 пациентов, новых смертей не произошло, сообщили в оперативном штабе. В целом с начала пандемии в регионе у 26465 человек подтвердили ковид, вылечились 24372 жителя области, умерли 220 пациентов. За сутки выполнили 1708 тестов на инфекцию. Всего тестирование провели свыше 394 тысяч раз.На этот раз больше всего новых заболевших выявили в Брянском районе - 48 пациентов. Немного отстает по суточному приросту город Брянск, здесь подтвердили 47 случаев коронавируса. В Гордеевском районе зарегистрировали 12 новых заболевших, в Мглинском районе – 11. Всего опасную инфекцию за минувшие сутки, как и днем ранее, зафиксировали в 25 муниципалитетах Брянской области.Карта распространения коронавируса в Брянской области на 17 января 2021 года:— Брянск – 10400 (+47)— Брянский район – 3400 (+48)— Дятьковский район – 1089 (+8)— Карачевский район – 863 (+5)— Комаричский район – 688 (+5)— Стародубский район – 673 (+6)— Клинцы – 637 (+1)— Трубчевский район – 637 (+3)— Брасовский район – 584— Жуковский район – 578 (+7)— Выгоничский район – 574 (+3)— Навлинский район – 524— Новозыбков – 514 (+1)— Унечский район – 470 (+4)— Климовский район – 442 (+4)— Сельцо – 410 (+2)— Фокино – 384 (+1)— Мглинский район – 372 (+11)— Погарский район – 371 (+3)— Почепский район – 344 (+5)— Суземский район – 328 (+4)— Дубровский район – 326 (+4)— Клинцовский район – 313— Злынковский район – 266 (+6)— Клетнянский район – 259— Гордеевский район – 241 (+12)— Суражский район – 208 (+2)— Красногорский район – 178 (+1)— Севский район – 175 (+8)— Жирятинский район – 100— Рогнединский район – 65— Иногородние – 52.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».