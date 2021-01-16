В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 16 января 2021 года. За минувшие сутки заболели 195 жителей региона. Выздоровел 231 пациент, новых смертей не регистрировали, сообщили в оперативном штабе. В целом с начала пандемии в регионе у 26264 человек подтвердили ковид, вылечились 23985 жителей области, умерли 220 пациентов. За сутки выполнили 2546 тестов на инфекцию. Всего тестирование провели свыше 392 тысяч раз.На этот раз больше всего новых заболевших опять выявили в Брянске - 75 пациентов. На втором месте Брянский район, здесь подтвердили 16 случаев коронавируса. 12 новых заболевших обнаружили в Стародубском районе, в Брасовском районе – 11, в Злынковском - 10. Всего опасную инфекцию за минувший день зафиксировали в 25 городах и районах Брянской области.Карта распространения коронавируса в Брянской области на 16 января 2021 года:— Брянск – 10353 (+75)— Брянский район – 3352 (+16)— Дятьковский район – 1081 (+5)— Карачевский район – 858 (+4)— Комаричский район – 683 (+4)— Клинцы – 636 (+5)— Трубчевский район – 634 (+4)— Стародубский район – 667 (+12)— Жуковский район – 571 (+1)— Брасовский район – 584 (+11)— Выгоничский район – 571 (+1)— Новозыбков – 513 (+1)— Навлинский район – 524 (+2)— Унечский район – 466 (+5)— Климовский район – 438 (+4)— Сельцо – 408 (+2)— Фокино – 383 (+6)— Погарский район – 368— Мглинский район – 361— Почепский район – 339 (+8)— Дубровский район – 322— Суземский район – 324 (+8)— Клинцовский район – 313 (+3)— Клетнянский район – 259 (+4)— Злынковский район – 260 (+10)— Гордеевский район – 229 (+2)— Суражский район – 206 (+1)— Красногорский район – 177— Севский район – 167 (+1)— Жирятинский район – 100— Рогнединский район – 65— Иногородние – 52.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».