Генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский награжден Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору медалью за добросовестный труд, личный вклад в обеспечение промышленной безопасности.Юбилейную награду вручил руководитель Ростехнадзора Алексей Алёшин в ходе торжественной церемонии. Награждение было приурочено к 300-летию горного и промышленного надзора, которое отмечалось 23 декабря 2020 года.Также в ходе торжественной церемонии глава Ростехнадзора поздравил представителей энергетической отрасли со 100-летием принятия плана ГОЭЛРО, годовщина которого была 22 декабря 2020 года.