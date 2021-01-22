В Брянске начали изучать пассажиропоток на пяти отменяемых летом маршрутах

В Брянске стартовала подготовка к составлению эффективного расписания на пяти маршрутах. Фото: Анна ЛЕВКИНА

Специалисты автотранспортного предприятия в Брянске начали изучать пассажиропоток на пяти коммерческих маршрутах, которые отменят летом этого года. Предполагаются, что на основе этих данных они сформируют эффективное расписание. Такая информация прозвучала на совещании в мэрии в пятницу, 22 января.

О проводимой работе отчитался директор «БГПАТП» Александр Андросенко. По его словам, возглавляемое им предприятие готово к полноценному обслуживанию линий, вплоть до 24.00. В аналогичном властей Брянска заверило и руководство МУП «Брянское троллейбусное управление».

Напомним, с июля 2021-го в Брянске перестанут функционировать пять дублирующих маршрутов. Их номера – 10, 28, 38, 47 и 88. Кроме того, на десяти маршрутах изменится количество работающих перевозчиков: каждый будет обслуживать один бизнесмен. Пока же по нескольку перевозчиков работают на маршрутах №№34, 36, 42, 44, 45, 49, 55, 69, 76 и 99.

Сама схема движения маршруток останется прежней. Однако для них утвердят четкое расписание. В нем будет прописан не интервал движения на маршруте, а точное время прибытия машины на каждую остановку. Кроме того, перевозчиков обяжут обеспечить постоянную передачу данных о движении машин в Региональную навигационную информационную систему. Это позволит включить маршруты в приложение «Умный транспорт». А пассажиры, в свою очередь, получат возможность отслеживать движение маршруток онлайн.

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