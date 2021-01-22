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Общество

В Брянской области от ковида привили 5682 человека

Цифра актуальна на 21 января
Анна ЛЕВКИНА
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Первый компонент вакцины «Спутник V» получила и.о. главного редактора брянской «Комсомолки».

Первый компонент вакцины «Спутник V» получила и.о. главного редактора брянской «Комсомолки».

Фото: Татьяна АЛЕКСАНДРОВА

5682 жителей Брянской области получили первый компонент вакцины от коронавируса «Спутник V». Статистические данные на 21 января обнародовал региональный оперативный штаб.

Массовая вакцинация от коронавируса стартовала в Брянской области 18 января. Она добровольная и бесплатная.

Всего в область завезли 16900 доз вакцины «Гам Ковид Вак» (она же «Спутник V»). Их распределили по медицинским учреждениям. Препарат ушел и в районы. Для этого использовали специально оборудованные автомобили «Брянскфармация»: хранить вакцину следует при температуре минус 18 градусов.

- Каждый прививаемый подписывает добровольное информированное согласие, а вакцину получает после осмотра терапевта, - напоминают в оперативном штабе.

Кстати, первый укол от коронавируса 19 января сделала и исполняющий обязанности главного редактора «Комсомольской правды» в Брянске» Марина Антонова. Ее привили одновременно с еще четырьмя журналистами в филиале четвертой горполиклиники Брянска в переулке Авиационном. На процедуру записали заранее. В целом коллега перенесла вакцинацию хорошо. Единственное, вечером в день укола поднималась температура до 37,5 градусов. К утру спала до 37,1. А через несколько часов и вовсе пришла в норму.

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