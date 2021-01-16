В Брянской области число заболевших коронавирусом с начала эпидемии превысило 26 тысяч человек. Из них выздоровели 23754, умерли 220 пациентов. За все время провели около 390 тысяч исследований на ковид.Больше всего заболевших в Брянске. Общее число пациентов с подтвержденным диагнозом в городе превысило 10 тысяч человек. На втором месте Брянский район. Здесь около 3300 заболевших за все время. На третьем месте - Дятьковский район. Здесь выявили больше 1000 заболевших коронавирусом.С 18 января в Брянской области стартует массовая вакцинация от коронавируса, которую поручил начать Владимир Путин. 16900 доз вакцины поступило в регион 15 января. До понедельника их должны развести по поликлиникам и фельдшерском-акушерским пунктам. В каком порядке будут прививать брянцев, пока неизвестно. Прививка будет добровольной.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».