В Брянске осудили двух коммунальщиков Министерства обороны РФ за хищение одного миллиона рублей из бюджета. Приговор вынесли в Советском районном суде в августе 2020-го. Осужденные пытались его обжаловать в областном суде. Апелляцию не удовлетворили. 15 января вердикт вступил в законную силу.Два сотрудника являлись гражданским персоналом Минобороны, сообщают в пресс-службе УФСБ России по Брянской области. Преступление выявили в Управлении ФСБ России по Западному военному округу.Начальника жилищно-эксплуатационного (коммунального) отдела № 3 и его заместителя признали виновными в злоупотреблении должностными полномочиями. В суде установили, что они похитили больше миллиона рублей, которые выделило государство на обслуживание котельных Минобороны. Начальник и заместитель подписали отчетные финансовые документы о работах, которые фактически не были выполнены.Начальник получил два года колонии, его заместитель - полтора. Отбывать наказание они будут в колонии-поселении. Первого на три года лишили права занимать должности в органах власти, второго - на 2,5 года.Кроме того, виновные должны вернуть в бюджет сумму ущерба.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».